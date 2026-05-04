Салют в День Победы в 2026 году

Салют в День Победы — особый ритуал, живая нить, связывающая нас с тем самым значимым для всего мира вечером 9 мая 1945 года. В 2026 году мы отмечаем 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, и праздничный фейерверк снова станет главным завершением этого дня для миллионов людей по всей России. Когда пройдет салют, где лучше смотреть его — в материале РИА Новости.

Дата и время: 9 мая 2026 года, начало в 22:00

Продолжительность: около 10 минут

Основные локации в Москве: Поклонная гора, Лужники, Москворецкая набережная, Измайловский парк

Лучшие точки обзора: набережные Москвы-реки, крыши Москва-Сити, теплоходы

Будет ли салют в Москве 9 мая 2026 года

Праздничный салют в Москве 9 мая 2026 года должен состояться, однако официального подтверждения еще не было. В 2025 году министр обороны объявил о готовности проведения салюта в день праздника.

Полная отмена артиллерийского салюта в День Победы невозможна, так как это государственная обязанность: федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне" прямо предусматривает его проведение в городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов. Москва входит в этот список. Поэтому точные площадки и финальный порядок запуска Московский военный округ и городские власти объявят ближе к 9 мая. Следить за информацией можно на портале мэра Москвы и сайте Минобороны РФ.

Когда пройдет салют в День Победы 2026

По установившейся многолетней традиции, салют в День Победы начнется 22:00. Первые залпы прогремят в столице, следом — в других городах, также в десять вечера, но по местному времени.

Длительность салюта — около 10 минут. За это время с разных точек Москвы производится 30 залпов — именно столько прогремело в историческую ночь 9 мая 1945 года.

Где смотреть салют 9 мая в Москве

В Москве салют запускают сразу с нескольких точек, охватывая все округа столицы. Где точно будут расположены орудия пока неизвестно, поэтому лучше ознакомиться с уже привычными пунктами запуска фейерверка, которые использовались в прошлые годы.

Основные точки запуска

Ежегодно точки запуска располагаются:

на Поклонной горе (Парк Победы);

в Измайловском парке;

на ВДНХ и Останкинская башня;

Северное Тушино;

на Лужнецкой набережной;

в парке Сокольники;

в Южном Бутове, Зеленограде и Лианозово.

Точную схему запуска на 2026 год власти публикуют накануне праздника — обычно 7–9 мая. До этого момента ориентируйтесь на карту прошлых лет: она меняется незначительно.

Лучшие места для просмотра

При выборе места для просмотра салюта руководствуйтесь правилом: чем меньше высотных зданий вокруг и шире открытое пространство, тем лучше обзор. По этому принципу, удачными точками обзора станут набережные и мосты, крыши. Также салют на 9 мая можно посмотреть со смотровых площадок и на речной прогулке на теплоходе.

Набережные и мосты

Москворецкая набережная — один из лучших вариантов для просмотра салюта. Отсюда видно и огни над центром, и силуэт Кремля на фоне ночного неба. На этой локации всегда очень людно — приходить нужно за 2–3 часа до начала, чтобы занять лучшее место.

Также увидеть салют можно с Лужнецкой, Берсеневской, Котельнической, Кремлевской, Бережковской и Космодамианской набережной. Можно пройтись по Нагатинской, Дербеневской, Софийской и Пресненской набережным, наблюдая за праздичным фейерверком. С набережной парка "Зарядье" также открывается живописный вид.

С Воробьевской набережной можно выйти на Воробьевы горы, где расположена центральная площадка у МГУ. Также салют виден на Поклонной горе, ВДНХ (хорошее место для прогулок и просмотра салюта с детьми), в парках Горького, "Сокольники" и Измайловский.

Крыши и смотровые площадки

Отличный обзор на Москву и праздничный салют открывается со смотровой площадки РАН (Ленинский пр-т 32А, стр. 1, вход бесплатный). Насладиться панорамным видом на весь город можно с Останкинской телебашни: есть открытая и закрытая смотровая площадка, ресторан, с окон которого также можно увидеть фейерверк. Детям до 6 лет вход закрыт.

Еще один вариант — ММДЦ "Москва-Сити" (Пресненская набережная, 2, 90-й этаж), а именно башня ОКО High Port 354, с которого в буквальном смысле видны все точки запуска салюта. Вход на крышу платный и по предварительной записи — стоимость билета начинается от 1800 рублей.

Просмотр с теплоходов

Речные прогулки на 9 мая — отдельный праздничный ритуал и, пожалуй, самый впечатляющий способ встретить салют и проводить праздничный день. Теплоход занимает позицию прямо в акватории Москвы-реки в момент старта. В 2026 году прогулки отправляются с нескольких причалов:

причал "Лужники-Северный" — отправление около 18:30;

причал "Крымский мост" — отправление около 20:20;

причал "Зарядье" — отправление около 21:00;

причал "Киевский" — отправление около 21:15.

За время прогулки можно поужинать на палубе. Точный маршрут экскурсии, покупка билетов доступны на сайте

Популярные точки просмотра салюта в Москве Локация Почему выбирают Плюсы Минусы Красная площадь / Москворецкая набережная символический центр праздника атмосферность, центр города перегруженность, перекрытия Поклонная гора высокий спрос в подборках хороший обзор, тематическое место плотный поток зрителей Воробьевы горы смотровая точка с высотой широкий угол обзора сложно с парковкой и доступом ВДНХ узнаваемая городская площадка удобна для семейной аудитории зависит от конкретной схемы запуска Лужники часто упоминаемая точка прошлых лет простор, удобные подходы нужна проверка актуальности на 2026

Где смотреть салют 9 мая в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, как и в Москве, салют запускают в нескольких точках города. Самый крупный залп проходит в Петропавловской крепости, остальные — на Дворцовой площади, Стрелке Васильевского острова и у Кронштадта. Начало в 22:00, продолжительность — 10 минут.

Лучшие места для просмотра:

Дворцовая набережная — классика и самый живописный вид, у Дома Гротена (Дома Салтыкова) открывается идеальный ракурс. Людей очень много, приходите заранее.

Стрелка Васильевского острова — панорамная точка с широким обзором на акваторию и центр. Отсюда видны и фейерверки местных установок, и общегородской салют над крепостью.

Пироговская набережная — здесь можно понаблюдать за салютом, который запускают с Дворцовой набережной.

Марсово поле — в любом месте живописного сквера открывается вид на праздничный салют: можно прогуляться по парку или расположиться на берегу реки.

Биржевой, Троицкий, Литейный мосты — с мостов открывается красивый вид на реку и огни над водой.

Еще один популярный вариант — теплоход. Лучше всего выбирать маршруты от причала "Медный Всадник": они идут прямо к Петропавловской крепости, и залпы оказываются почти над головой. Праздничные теплоходные прогулки бронируют заранее — свободных мест к началу мая практически не остается.

История и традиции салюта в честь дня Победы

Первый артиллерийский салют в истории советской Москвы прогремел 5 августа 1943 года — в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе операций "Кутузов" и "Полководец Румянцев". Приказ отдал лично Сталин. С тех пор салют стал главным языком военных побед: всего за годы Великой Отечественной войны в Москве прозвучало 354 салюта в ознаменование успехов советских Вооруженных сил. Таким образом, создалась своя градация запуска салютов:

24 залпа из 324 орудий — в честь особо выдающихся событий: освобождения столиц республик СССР, выхода на границу страны и пр.;

20 залпов из 224 орудий — празднование крупных событий: освобождение крупных городов, завершение крупных операций;

12 залпов из 124 орудий — обозначение важных военных достижений: овладения важными городскими пунктами, дорогами, портами.

Но самый главный салют был 9 мая 1945 года. Ровно в 22:00 прогремело 30 залпов из орудий, расставленных по всему городу, — именно столько производится и сегодня на исторических площадках страны. Это число стало каноном: 30 залпов — высшая категория салюта, которая присваивается только праздничным стрельбам в честь Победы.

История салюта Победы - ключевые даты Год Событие Что произошло 1943 Первый военный салют в Москве салют в честь освобождения Орла и Белгорода 1945 Салют Победы 30 залпов из 1000 орудий в 22:00 1965 Возврат масштабного государственного празднования укрепление праздничной традиции 2025 Современный формат в Москве 16 площадок, 72 установки, более 10 000 фейерверков

После 1945 года традиция государственного праздничного салюта на несколько лет угасла — при Хрущеве масштаб торжеств был существенно урезан. Только в 1965 году, когда 9 мая получило статус выходного дня, День воинской славы вернул себе прежнюю торжественность. С тех пор Салютный дивизион Московского военного округа каждый год готовится к этому дню особо.

За годы празднования Дня Победы в России сложилась еще одна устойчивая традиция — смотреть салют всей семьей. Только 9 Мая люди разных поколений массово выходят на улицы, на мосты и набережные, чтобы вместе встретить залпы над городом. Кроме того, перед салютом в течение дня проходят и другие значимые события. утренний парад Победы на Красной площади в 10:00, шествие "Бессмертного полка", возложение цветов к мемориалам, концерты на городских площадках. Вечерний фейерверк — это финальная точка большого праздничного дня.

Вопросы и ответы

Когда будет салют на 9 мая 2026?

Салют состоится 9 мая вечером. Традиционное время начала около 22:00, однако точное расписание публикуется ближе к дате.

Где смотреть салют в Москве?

Основные площадки расположены в центре города, а также в парках и на набережных. Лучшие виды открываются с открытых пространств без высотной застройки.

Сколько длится салют 9 мая?

Обычно продолжительность составляет около 10 минут. В это время производится серия залпов с разных точек города.

Будет ли салют на Красной площади?

Салют виден с Красной площади, однако основные точки запуска расположены в разных районах Москвы, чтобы охватить весь город.

Можно ли смотреть салют бесплатно?

Да, просмотр салюта бесплатный. Это открытое городское мероприятие, доступное для всех жителей и гостей.

Будет ли салют в других городах?

Да, праздничные салюты проходят во многих городах России. Масштаб зависит от региона и программы празднования.