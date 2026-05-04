Эксперт назвал Лондон центром русофобии - РИА Новости, 04.05.2026
02:24 04.05.2026
Эксперт назвал Лондон центром русофобии

Торрембини: вся русофобия в мире идет в основном из Лондона

Лондон - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Все русофобские настроения, что распространяются сегодня в мире, идут главным образом из Лондона, такое мнение высказал РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"По большому счету, все эти русофобские настроения идут главным образом из Лондона, ну, еще из Берлина, которые следят за тем, чтобы все под них подстраивались. Англичане вообще – большие мастера по части провокационной пропаганды, о чем писал еще Джордж Оруэлл, когда Би-Би-Си привлекла его к этой деятельности в годы Второй мировой войны", - сказал он.
Торрембини напомнил и о временах так называемой "Большой игры" - геополитического соперничества России и Англии за господство в Центральной Азии, которое продлилось почти весь XIX век.
"Еще со времен "Большой игры" Британия пыталась всеми силами вытеснить Россию, ограничить ее роль в мире, разделить ее на части", - отметил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России.
В миреРоссияЛондонБерлинВитторио ТоррембиниДжордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр)Би-би-си
 
 
