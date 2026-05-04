Рейтинг@Mail.ru
"Лично Путин". СМИ раскрыли, что означает приглашение России на саммит G20 - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 04.05.2026
"Лично Путин". СМИ раскрыли, что означает приглашение России на саммит G20

Al Jazeera: возможный визит Путина на саммит в США станет крупной победой РФ

© AP Photo / Darko VojinovicМужчина с российским флагом
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Мужчина с российским флагом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возможный визит президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами может подорвать представление о "политической изоляции" России со стороны Запада.
  • Участие России в саммите предоставит ей площадку для обращения к странам, не поддержавшим политику санкций, и создаст возможности для контактов с Вашингтоном и другими западными столицами.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Возможный визит президента России Владимира Путина в Майами на саммит G20 стал бы крупным поражением Запада, пишет Al Jazeera.
"Возвращение России на эту площадку имеет особое значение. Во-первых, даже частичное присутствие России подрывает представление о ее "политической изоляции" со стороны Запада. Участие Москвы, особенно в случае личного присутствия Владимира Путина, будет означать, что Россия не исключена из ключевых международных структур и что полная изоляция так и не была достигнута", — говорится в публикации.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
"Очень скоро": в США выступили с жестким предупреждением о России
Вчера, 20:01
Во-вторых, как отмечает автор статьи, саммит G20 предоставит Москве площадку, которая заметно отличается от G7, поэтому Россия сможет обратиться к странам, многие из которых не поддержали политику санкций. В-третьих, участие Москвы создаст возможности для прямых или косвенных контактов с Вашингтоном и другими западными столицами.
Более того, возвращение России за стол переговоров "укрепит ее имидж незаменимой державы", поскольку она является важным игроком на энергетических рынках, в поставках зерна, вопросах европейской безопасности и ядерной стабильности, а также в отношениях с Китаем, Индией и Ираном.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
"Хорошо для России". На Западе неожиданно высказались об одном шаге США
Вчера, 16:32
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что приезд российского лидера на саммит G20 в Майами был бы очень полезным. Вместе с тем, по словам хозяина Белого дома, ему неизвестно, приглашен ли Путин на встречу "Большой двадцатки". Он также выразил сомнения в том, что президент России лично посетит предстоящий саммит.
Как сообщил замглавы МИД Александр Панкин, Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш отметила в интервью РИА Новости, что американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран "Большой двадцатки" в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие Владимира Путина.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии президента России в саммите G20 в США пока не принято, формат, в котором будет представлена Москва, определят ближе к форуму.
Владимир Зеленский в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Зеленский сделал дерзкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 15:28
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияМоскваСШАВладимир ПутинДональд ТрампАлександр ПанкинБольшая двадцаткаG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала