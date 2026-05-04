"Лично Путин". СМИ раскрыли, что означает приглашение России на саммит G20

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возможный визит президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами может подорвать представление о "политической изоляции" России со стороны Запада.
- Участие России в саммите предоставит ей площадку для обращения к странам, не поддержавшим политику санкций, и создаст возможности для контактов с Вашингтоном и другими западными столицами.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Возможный визит президента России Владимира Путина в Майами на саммит G20 стал бы крупным поражением Запада, пишет Al Jazeera.
"Возвращение России на эту площадку имеет особое значение. Во-первых, даже частичное присутствие России подрывает представление о ее "политической изоляции" со стороны Запада. Участие Москвы, особенно в случае личного присутствия Владимира Путина, будет означать, что Россия не исключена из ключевых международных структур и что полная изоляция так и не была достигнута", — говорится в публикации.
Во-вторых, как отмечает автор статьи, саммит G20 предоставит Москве площадку, которая заметно отличается от G7, поэтому Россия сможет обратиться к странам, многие из которых не поддержали политику санкций. В-третьих, участие Москвы создаст возможности для прямых или косвенных контактов с Вашингтоном и другими западными столицами.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что приезд российского лидера на саммит G20 в Майами был бы очень полезным. Вместе с тем, по словам хозяина Белого дома, ему неизвестно, приглашен ли Путин на встречу "Большой двадцатки". Он также выразил сомнения в том, что президент России лично посетит предстоящий саммит.
Как сообщил замглавы МИД Александр Панкин, Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш отметила в интервью РИА Новости, что американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран "Большой двадцатки" в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие Владимира Путина.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии президента России в саммите G20 в США пока не принято, формат, в котором будет представлена Москва, определят ближе к форуму.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>