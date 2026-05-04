"Очень скоро": в США выступили с жестким предупреждением о России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. НАТО опасается возможной "проверки на прочность" со стороны России, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий на эту тему.

"Что-то может произойти очень скоро — у России есть окно возможностей. США уходят из Европы , трансатлантические отношения в упадке, а ЕС еще не готов полностью взять на себя ответственность", — утверждает финский член комитета по иностранным делам Европейского парламента Мика Аолтола.

По данным издания, в предстоящие два года "у России будет отличная возможность проверить приверженность Запада Североатлантическому альянсу". При этом внутри самого блока нет единства взглядов — некоторые страны и представители альянса считают угрозу преувеличенной.

"В настоящее время мы считаем, что не существует непосредственной военной угрозы для НАТО ", — приводит издание слова высокопоставленного европейского военного чиновника.

В апреле Владимир Зеленский утверждал, что в России якобы готовятся к проведению ограниченных операций против стран Балтии . Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал эти заявления не соответствующими действительности. В парламенте страны заявили, что такими словами Зеленский подрывает доверие к пятой статье устава НАТО.

Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.