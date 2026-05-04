Рейтинг@Mail.ru
"Очень скоро": в США выступили с жестким предупреждением о России - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 04.05.2026 (обновлено: 21:52 04.05.2026)
"Очень скоро": в США выступили с жестким предупреждением о России

Politico: в НАТО испугались проверки на прочность со стороны России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО опасается возможной "проверки на прочность" со стороны России, пишет Politico со ссылкой на источники.
  • Финский член комитета по иностранным делам Европейского парламента Мика Аолтола утверждает, что у России есть окно возможностей для "проверки" из-за ослабления трансатлантических отношений и неготовности ЕС взять на себя ответственность.
  • Внутри НАТО нет единства взглядов на угрозу со стороны России: некоторые страны и представители альянса считают ее преувеличенной.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. НАТО опасается возможной "проверки на прочность" со стороны России, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий на эту тему.
"Что-то может произойти очень скоро — у России есть окно возможностей. США уходят из Европы, трансатлантические отношения в упадке, а ЕС еще не готов полностью взять на себя ответственность", — утверждает финский член комитета по иностранным делам Европейского парламента Мика Аолтола.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
"Хорошо для России". На Западе неожиданно высказались об одном шаге США
Вчера, 16:32
По данным издания, в предстоящие два года "у России будет отличная возможность проверить приверженность Запада Североатлантическому альянсу". При этом внутри самого блока нет единства взглядов — некоторые страны и представители альянса считают угрозу преувеличенной.
"В настоящее время мы считаем, что не существует непосредственной военной угрозы для НАТО", — приводит издание слова высокопоставленного европейского военного чиновника.
Владимир Зеленский в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Зеленский сделал дерзкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 15:28
В апреле Владимир Зеленский утверждал, что в России якобы готовятся к проведению ограниченных операций против стран Балтии. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал эти заявления не соответствующими действительности. В парламенте страны заявили, что такими словами Зеленский подрывает доверие к пятой статье устава НАТО.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
"Самурайские черты": слова Путина о России поразили японцев
Вчера, 18:32
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреМоскваСШАРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала