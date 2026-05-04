Замглавы МИД Руденко встретился с японским депутатом

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко провел встречу с депутатом японского парламента Мунэо Судзуки, в ходе которой изложил российские оценки состояния двусторонних отношений, сообщили в МИД РФ.
"Четвертого мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провёл встречу с депутатом палаты советников парламента Японии М.Судзуки. С российской стороны были изложены принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних отношений с Японией, которые стараниями Токио отброшены на десятилетия назад", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи.