Роспотребнадзор обратился к Нидерландам из-за ситуации с хантавирусом

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запрос в профильное ведомство Нидерландов по ситуации с хантавирусом на круизом лайнере в Атлантике о предоставлении результатов лабораторных исследований, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Кабо-Верде. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины

"По каналам международных Медико-санитарных правил ВОЗ Роспотребнадзор направил запрос в профильное ведомство Нидерландов , под флагом которых следует круизный лайнер, о предоставлении результатов лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Уточняется, что хантавирусы – это группа вирусов, которые могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС).