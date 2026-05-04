Роспотребнадзор обратился к Нидерландам из-за ситуации с хантавирусом

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запрос в профильное ведомство Нидерландов по ситуации с хантавирусом на круизом лайнере в Атлантике о предоставлении результатов лабораторных исследований, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде.
"По каналам международных Медико-санитарных правил ВОЗ Роспотребнадзор направил запрос в профильное ведомство Нидерландов, под флагом которых следует круизный лайнер, о предоставлении результатов лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
Уточняется, что хантавирусы – это группа вирусов, которые могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС).
Заражение людей происходит преимущественно от грызунов, являющихся естественными носителями этих вирусов, при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус, которые выделяются из экскрементов и слюны инфицированных животных, особенно в закрытых помещениях. Вакцины от хантавируса нет.
