Роспотребнадзор обратился к Нидерландам из-за ситуации с хантавирусом
09:52 04.05.2026 (обновлено: 10:54 04.05.2026)
Роспотребнадзор обратился к Нидерландам из-за ситуации с хантавирусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор направил запрос в профильное ведомство Нидерландов по ситуации с хантавирусом на круизном лайнере в Атлантике.
  • Три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius.
  • Хантавирусы могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запрос в профильное ведомство Нидерландов по ситуации с хантавирусом на круизом лайнере в Атлантике о предоставлении результатов лабораторных исследований, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде.
"По каналам международных Медико-санитарных правил ВОЗ Роспотребнадзор направил запрос в профильное ведомство Нидерландов, под флагом которых следует круизный лайнер, о предоставлении результатов лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
Уточняется, что хантавирусы – это группа вирусов, которые могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС).
Заражение людей происходит преимущественно от грызунов, являющихся естественными носителями этих вирусов, при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус, которые выделяются из экскрементов и слюны инфицированных животных, особенно в закрытых помещениях. Вакцины от хантавируса нет.
В миреНидерландыАргентинаКабо-ВердеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗ
 
 
