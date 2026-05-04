Роспотребнадзор контролирует информацию о хантавирусе на круизном лайнере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор контролирует ситуацию с хантавирусом на круизном лайнере в Атлантическом океане.
- Минздрав ЮАР подтвердил смерть двух человек от острой респираторной инфекции на борту круизного лайнера MV Hondius.
- Круизное судно MV Hondius принадлежит нидерландской компании Oceanwide Expeditions и следовало из Ушуайи в Кабо-Верде.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор контролирует информацию, связанную с регистрацией хантавируса на круизном лайнере в Атлантике, сообщило журналистам ведомство.
Ранее Минздрав ЮАР в воскресенье вечером подтвердил, что два человека скончались от острой респираторной инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане. Оба человека находились на борту полярного круизного лайнера MV Hondius, принадлежащего нидерландской компании Oceanwide Expeditions, который следовал из Ушуайи на юге Аргентины в Кабо-Верде.
"С момента первой публикации Роспотребнадзор держит на контроле развитие ситуации, связанной с регистрацией хантавируса на борту круизного судна MV Hondius, находящегося в Атлантическом океане", - говорится в сообщении.
