Роспотребнадзор контролирует информацию о хантавирусе на круизном лайнере
09:47 04.05.2026 (обновлено: 09:49 04.05.2026)
Роспотребнадзор контролирует информацию о хантавирусе на круизном лайнере

Круизный лайнер MV Hondius. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор контролирует ситуацию с хантавирусом на круизном лайнере в Атлантическом океане.
  • Минздрав ЮАР подтвердил смерть двух человек от острой респираторной инфекции на борту круизного лайнера MV Hondius.
  • Круизное судно MV Hondius принадлежит нидерландской компании Oceanwide Expeditions и следовало из Ушуайи в Кабо-Верде.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор контролирует информацию, связанную с регистрацией хантавируса на круизном лайнере в Атлантике, сообщило журналистам ведомство.
Ранее Минздрав ЮАР в воскресенье вечером подтвердил, что два человека скончались от острой респираторной инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане. Оба человека находились на борту полярного круизного лайнера MV Hondius, принадлежащего нидерландской компании Oceanwide Expeditions, который следовал из Ушуайи на юге Аргентины в Кабо-Верде.
"С момента первой публикации Роспотребнадзор держит на контроле развитие ситуации, связанной с регистрацией хантавируса на борту круизного судна MV Hondius, находящегося в Атлантическом океане", - говорится в сообщении.
Здоровье - ОбществоЮАРАтлантический океанАргентинаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
