Роспотребнадзор сообщил о наличии тест-систем на хантавирус

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Тест-системы на хантавирус имеются в наличии в России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде.
