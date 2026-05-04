"Рома" — "Фиорентина": смотреть онлайн матч Серии А 4 мая - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
21:00 04.05.2026

"Рома" — "Фиорентина": смотреть онлайн матч Серии А 4 мая

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. "Рома" и "Фиорентина" встретятся в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
Во сколько начало
Встреча состоится на стадионе в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
04 мая 2026 • начало в 21:45
Завершен
Рома
4 : 0
Фиорентина
13‎’‎ • Джанлука Манчини
(Никколо Пизилли)
17‎’‎ • Уэсли
(Марио Эрмосо)
34‎’‎ • Марио Эрмосо
(Куадио Коне)
58‎’‎ • Никколо Пизилли
(Дониэлл Мален)
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Шинник
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    Зенит
    61
    78
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Ротор
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Фиорентина
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Реал Сосьедад
    1
    0
