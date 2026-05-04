"Рома" — "Фиорентина": смотреть онлайн матч Серии А 4 мая

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. "Рома" и "Фиорентина" встретятся в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
Во сколько начало
Встреча состоится на стадионе в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
13’ • Джанлука Манчини
(Никколо Пизилли)
17’ • Уэсли
34’ • Марио Эрмосо
(Куадио Коне)
58’ • Никколо Пизилли