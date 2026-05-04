Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Смоленской областью сбили восемь украинских беспилотников.
- Пострадавших нет.
БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Восемь украинских беспилотников сбиты над территорией Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне, силами ВКС России над территорией Смоленской области сбиты восемь украинских БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале Анохина.
Губернатор уточнил, что на местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы.
