Силы ПВО сбили 507 украинских беспилотников за сутки.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 507 беспилотников, восемь авиационных бомб и семь снарядов HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По информации Минобороны, всего с начала СВО уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 141646 беспилотных летательных аппаратов, 658 зенитных ракетных комплексов, 29161 танк и других боевых бронированных машин, 1714 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34749 орудий полевой артиллерии и минометов, 60777 единиц специальной военной автомобильной техники.