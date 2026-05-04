Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура подсчитала стоимость имущества "Русагро" - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 04.05.2026
Прокуратура подсчитала стоимость имущества "Русагро"

Прокуратура подсчитала стоимость имущества "Русагро" на 551 миллиард рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура в антикоррупционном иске к Вадиму Мошковичу и другим лицам подсчитала, что стоимость имущества ГК «Русагро» превышает 551 миллиард рублей.
  • Ответчиками по иску проходят бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов, жена Мошковича Наталья Быковская, его племянник Сергей Трибунский с супругой Луизой Площанской, Юлия Трибунская, ООО «Финансовый ресурс» и ООО «Производственно-коммерческая компания «Профит».
  • Мошкович и Басов находятся в СИЗО по делу о мошенничестве, ущерб по которому оценивается в 86 миллиардов рублей, а также Мошкович обвиняется в даче взятки экс-заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прокуратура в антикоррупционном иске к Вадиму Мошковичу и другим лицам подсчитала, что стоимость имущества ГК "Русагро" превышает 551 миллиард рублей, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"В результате актов коррупции стоимость имущества ГК "Русагро" превышает 551 млрд рублей, ежегодная выручка - 396 млрд рублей, валовая прибыль — 74,4 млрд рублей. Имущественный комплекс холдинга включает в` себя земельный фонд площадью 823 тыс га, 12 заводов (6 маслоэкстракционных, 4 — по выпуску промышленных жиров, 2 — молочной продукции), 9 площадок по производству сахара, 20 свиноводческих комплексов на территории 15 регионов, в том числе Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской и др. областей", - указывается в иске Генпрокуратуры
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Мошкович выводил прибыль "Русагро" за рубеж через кипрские офшоры
Вчера, 12:44
В понедельник суд провёл беседу по иску в закрытом режиме и назначил основное заседание по существу на 5 мая.
Ответчиками по иску проходят также бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов, жена Мошковича Наталья Быковская, его племянник Сергей Трибунский с супругой Луизой Площанской, Юлия Трибунская, ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".
Мошкович и Басов находятся в СИЗО по делу о мошенничестве, ущерб по которому оценивается в 86 миллиардов рублей.
Кроме того, Мошкович обвиняется в даче взятки экс-заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. Оба дела объединены в одно производство.
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Ущерб по делу основателя "Русагро" Мошковича превысил 86 миллиардов рублей
16 апреля, 06:39
 
ПроисшествияТамбовская областьВадим МошковичСергей Иванов (политик)Генеральная прокуратура РФРусагро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала