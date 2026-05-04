Прокуратура подсчитала стоимость имущества "Русагро"

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Мошкович и Басов находятся в СИЗО по делу о мошенничестве, ущерб по которому оценивается в 86 миллиардов рублей, а также Мошкович обвиняется в даче взятки экс-заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прокуратура в антикоррупционном иске к Вадиму Мошковичу и другим лицам подсчитала, что стоимость имущества ГК "Русагро" превышает 551 миллиард рублей, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

"В результате актов коррупции стоимость имущества ГК "Русагро" превышает 551 млрд рублей, ежегодная выручка - 396 млрд рублей, валовая прибыль — 74,4 млрд рублей. Имущественный комплекс холдинга включает в` себя земельный фонд площадью 823 тыс га, 12 заводов (6 маслоэкстракционных, 4 — по выпуску промышленных жиров, 2 — молочной продукции), 9 площадок по производству сахара, 20 свиноводческих комплексов на территории 15 регионов, в том числе Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской и др. областей", - указывается в иске Генпрокуратуры

В понедельник суд провёл беседу по иску в закрытом режиме и назначил основное заседание по существу на 5 мая.

Ответчиками по иску проходят также бывший гендиректор " Русагро " Максим Басов, жена Мошковича Наталья Быковская, его племянник Сергей Трибунский с супругой Луизой Площанской, Юлия Трибунская, ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".