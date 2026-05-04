В Приморье иномарка упала в реку, водитель погиб
08:13 04.05.2026
Скорая помощь. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморье иномарка упала в реку Большая Уссурка.
  • Водитель автомобиля Toyota Isis погиб, его машину унесло течением на глубину.
  • Тело водителя было обнаружено в салоне автомобиля без видимых повреждений.
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая – РИА Новости. Иномарка упала в реку Большая Уссурка в Приморье, машину унесло течением, и водитель погиб, сообщает региональное УМВД РФ.
"При движении со стороны села Новопокровка в направлении Новокрещенки 47-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Toyota Isis, допустив съезд транспортного средства в реку Большая Уссурка. Водным течением автомобиль унесло на глубину, где он опустился на дно", - говорится в сообщении.
В УМВД региона добавили, что транспортное средство достали местные жители, ставшие свидетелями произошедшего. Тело водителя было обнаружено в салоне автомобиля без каких-либо видимых повреждений.
Стаж вождения погибшего – 25 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2025-2026 годах его не привлекали.
Госавтоинспекция просит водителей при выборе скорости учитывать не только установленные ограничения, но и дорожные и погодные условия.
