В Приморье иномарка упала в реку, водитель погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ В Приморье иномарка упала в реку Большая Уссурка.

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая – РИА Новости. Иномарка упала в реку Большая Уссурка в Приморье, машину унесло течением, и водитель погиб, сообщает региональное УМВД РФ.

"При движении со стороны села Новопокровка в направлении Новокрещенки 47-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Toyot a Isis, допустив съезд транспортного средства в реку Большая Уссурка. Водным течением автомобиль унесло на глубину, где он опустился на дно", - говорится в сообщении

В УМВД региона добавили, что транспортное средство достали местные жители, ставшие свидетелями произошедшего. Тело водителя было обнаружено в салоне автомобиля без каких-либо видимых повреждений.

Стаж вождения погибшего – 25 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2025-2026 годах его не привлекали.