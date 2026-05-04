В Приморье иномарка упала в реку, водитель погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приморье иномарка упала в реку Большая Уссурка.
- Водитель автомобиля Toyota Isis погиб, его машину унесло течением на глубину.
- Тело водителя было обнаружено в салоне автомобиля без видимых повреждений.
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая – РИА Новости. Иномарка упала в реку Большая Уссурка в Приморье, машину унесло течением, и водитель погиб, сообщает региональное УМВД РФ.
В УМВД региона добавили, что транспортное средство достали местные жители, ставшие свидетелями произошедшего. Тело водителя было обнаружено в салоне автомобиля без каких-либо видимых повреждений.
Стаж вождения погибшего – 25 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2025-2026 годах его не привлекали.
Госавтоинспекция просит водителей при выборе скорости учитывать не только установленные ограничения, но и дорожные и погодные условия.
Спасатели подняли из Невы упавший с водителем и пассажиром автомобиль
7 декабря 2025, 14:33