Страны Прибалтики готовятся отметить День Победы 9 мая. Вернее, с энтузиазмом готовятся его не отмечать. Решительные усилия брошены на то, чтобы спрятать праздник. Не пустить праздник на улицы. Заставить забыть о нем.

В преддверии Дня Победы латвийские спецслужбисты решили пересчитать нелояльных русских. Тех, кто поздравляет с победой друзей и соседей, несет цветы к оставшимся местам захоронений, постит открытки в социальных сетях. Людей с "неправильными" для латышского уха фамилиями донимают телефонными звонками. "Будете праздновать? Куда пойдете? С кем?" — интересуется товарищ майор.

Особо ретивых русских активистов — кто еще не на шконке, но уже на карандаше политической полиции — зовут побеседовать. Доходчиво объясняют, что можно делать девятого мая, а чего делать не нужно. Куда не ходить, с кем не стоять рядом. Пугают. Грозят цугундером. И раз парламентский секретарь Минюста уже объявила новую Лиепайскую тюрьму "историей успеха Латвии", места хватит для всех.

"Профилактические мероприятия", — называет такую работу латвийская госбезопасность. Профилактика неудобной для прибалтийских националистов памяти, стоит уточнить.

Пространство Праздника Победы давно размечено ими красными флажками. На сегодняшний день вариант они предлагают только один: молча и в одиночестве положить цветок к солдатской могиле. А лучше остаться дома. Собираться группами, петь песни, запускать салюты и радоваться Победе — запрещено.

Общественных мест, где можно было бы почтить память, также практически не осталось.

Эстонии и В 2022 году прибалтийские власти прошлись бульдозером по всем знаковым памятникам советскому войну-освободителю в Латвии Литве . Досталось при этом и Пушкину, и Анне Керн.

Теперь, когда с большинством советских памятников покончено, националисты заняты рытьем могил.

Дождавшись апрельского потепления, власти литовского Шауляя в спешке уничтожили солдатское кладбище в центре города. Партия гробокопателей сильно спешила. Требовалось успеть до праздника. Останки советских воинов, которые покоились недалеко от собора Святых Петра и Павла, увезли на кладбище.

Сегодня в латвийском Даугавпилсе , большей частью населенном русскими, множатся слухи: следующий на очереди их мемориал. В феврале в Дубровинском парке, где лежат семеро советских офицеров, погас Вечный огонь. Мэр города Андрей Элксниньш успокаивает жителей, неубедительно рассказывая про проблему с газовой горелкой. Горожане не верят мэру. Горожане знают: их заставляют забыть.

День Победы для прибалтийских националистов — это прежде всего страх. Память о воине-освободителе, разгромившем нацизм, пугает их, мешает им спать. Они закрывают глаза, затыкают пластилином уши, сгрызают по локоть остатки ногтей. Гонят эту память с улиц городов. Но страх не уходит вместе с советскими памятниками. Не уходит он по простой причине: воевать с исторической правдой — дело предельно глупое и слабоперспективное.

В деталях и красках это доказывает новый документальный фильм "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра", премьера которого состоялась на телеканале "Россия 24".

Картина показывает историю Праздника Победы в Прибалтийских странах: от всенародного торжества послевоенных лет до тотального запрета в 2022 году. Рассказывает о том, как потомки проигравших, вернувшиеся в Латвию, Эстонию, Литву в перестроечные годы, привезли с собой миф о советской оккупации. Как растили и унавоживали этот коричневый миф в западных институтах эпохи холодной войны. Как облизывают его сегодня. И как, прикрываясь антисоветской мифологией, делят людей на сорта по их происхождению, стирают людям память.

Серьезное кино, которое надо смотреть и показывать. Услышат ли эти посылы создателей фильма в самой Прибалтике? Обязательно услышат. Парадокс прибалтийского информационного пузыря в следующем: чем более агрессивно местные власти блокируют информацию из России , тем больший интерес к российским медиапродуктам они создают для пытливых умов. Перехитрили сами себя.

"День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра" одновременно и кукиш прибалтийским националистам, и надежда для тех сотен тысяч людей в Латвии, Эстонии, Литве, кому дорога память о подвиге предков. Праздник Победы вернется на прибалтийские земли, убедительно демонстрирует фильм.

Ожидания, как известно, формируют реальность. С ожиданиями нужно работать. Фильм "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра" — про это.