09:04 04.05.2026
Пожар в Красноярском крае уничтожил 12 дачных участков с огородами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярском крае пожар уничтожил 12 дачных участков, восемь из которых были заброшены.
  • Прокуратура организовала проверку, причина возгорания пока не установлена.
КРАСНОЯРСК, 4 мая – РИА Новости. Еще один пожар произошел в Красноярском крае, огонь уничтожил 12 дачных участков, восемь из которых заброшены, в Шушенском муниципальном округе, прокуратура организовала проверку, сообщает надзорное ведомство.
"Накануне днем в СНТ № 1 Шушенского муниципального округа загорелись хозяйственные постройки и дачные участки. К тушению пожара привлечены 59 человек и 18 единиц техники. Огнем уничтожено 12 дачных участков с огородами, восемь из которых заброшены", - говорится в сообщении.
По данным краевой прокуратуры, причина возгорания пока не установлена. Возле дачного товарищества были обнаружены перехлестнутые провода, однако очевидцы не заметили искр. Для установления точной причины будет назначена экспертиза проводов. Также сообщается, что прокуратура организовала проверку по факту происшествия.
Это не единственный пожар за прошедшие сутки в Красноярском крае, который привел к значительным последствиям. Еще одно возгорание произошло в воскресенье около 11:00 (07:00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. По данным краевой прокуратуры, в результате происшествия сгорели 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Следователи возбудили дело о халатности.
