Пожар в Красноярском крае уничтожил 12 дачных участков

КРАСНОЯРСК, 4 мая – РИА Новости. Еще один пожар произошел в Красноярском крае, огонь уничтожил 12 дачных участков, восемь из которых заброшены, в Шушенском муниципальном округе, прокуратура организовала проверку, сообщает надзорное ведомство.

"Накануне днем в СНТ № 1 Шушенского муниципального округа загорелись хозяйственные постройки и дачные участки. К тушению пожара привлечены 59 человек и 18 единиц техники. Огнем уничтожено 12 дачных участков с огородами, восемь из которых заброшены", - говорится в сообщении.

По данным краевой прокуратуры, причина возгорания пока не установлена. Возле дачного товарищества были обнаружены перехлестнутые провода, однако очевидцы не заметили искр. Для установления точной причины будет назначена экспертиза проводов. Также сообщается, что прокуратура организовала проверку по факту происшествия.