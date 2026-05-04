В лесах Приангарья за три дня выявили 30 пожаров

ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Тридцать пожаров были обнаружены за три выходных дня в лесах Иркутской области, их общая площадь составила 450 гектаров, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Вблизи поселка Ишидей Тулунского района в субботу из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар. При обнаружении его площадь составляла три гектара, но, чтобы локализовать возгорание, пришлось опахать большую территорию. В итоге огнем были пройдены 190 гектаров.