В лесах Приангарья за три дня выявили 30 пожаров

08:56 04.05.2026
В лесах Приангарья за три выходных дня обнаружили 30 пожаров

Лесные пожары. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В лесах Иркутской области за три выходных дня выявили 30 пожаров.
  • Общая площадь пожаров составила почти 450 гектаров.
  • Причиной всех возгораний стали неосторожные действия людей с огнем.
ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Тридцать пожаров были обнаружены за три выходных дня в лесах Иркутской области, их общая площадь составила 450 гектаров, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
"Для лесных пожарных Иркутской области прошедшие три выходных дня выдались непростыми. За эти дни только в лесном фонде было обнаружено 30 пожаров на общей площади почти 450 гектаров. Причиной всех возгораний, так или иначе, стали люди и их неосторожные действия с огнем", - написал Кобзев на платформе "Макс".
Он, в частности, отметил, что в городе Черемхово молодой мужчина поджег траву, а когда пламя начало быстро распространяться, попытался самостоятельно затушить пожар. Справиться с огнем он не смог и погиб.
Вблизи поселка Ишидей Тулунского района в субботу из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар. При обнаружении его площадь составляла три гектара, но, чтобы локализовать возгорание, пришлось опахать большую территорию. В итоге огнем были пройдены 190 гектаров.
