Причину пожара в селе Красноярского края пока не установили

КРАСНОЯРСК, 4 мая – РИА Новости. Причина пожара, из-за которого сгорели 14 двухквартирных домов в селе Кучерово Красноярского края, пока не установлена, главным управлением МЧС по краю возбуждено еще одно дело, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Пожар произошел в воскресенье около 11.00 (07.00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. По данным краевой прокуратуры, в результате происшествия сгорели 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Следователями было возбуждено дело о халатности.