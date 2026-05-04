Причину пожара в селе Красноярского края пока не установили

КРАСНОЯРСК, 4 мая – РИА Новости. Причина пожара, из-за которого сгорели 14 двухквартирных домов в селе Кучерово Красноярского края, пока не установлена, главным управлением МЧС по краю возбуждено еще одно дело, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Причина пожара в данный момент пока не установлена. Следователями расследуется уголовное дело по статье халатность (часть 1 статьи 293 УК РФ), также дознавателем МЧС возбуждено уголовное дело по статье уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (168 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.
Пожар произошел в воскресенье около 11.00 (07.00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. По данным краевой прокуратуры, в результате происшествия сгорели 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Следователями было возбуждено дело о халатности.
В красноярском селе пожар уничтожил 14 домов
