08:41 04.05.2026
Причину пожара в селе Красноярского края пока не установили

© РИА Новости / Прокуратура Красноярского края | Перейти в медиабанкПожарные расчеты в селе Кучерово Красноярского края
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Кучерово Красноярского края сгорел 14 двухквартирных домов.
  • Причина пожара пока не установлена.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о халатности и дело по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.
КРАСНОЯРСК, 4 мая – РИА Новости. Причина пожара, из-за которого сгорели 14 двухквартирных домов в селе Кучерово Красноярского края, пока не установлена, главным управлением МЧС по краю возбуждено еще одно дело, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Причина пожара в данный момент пока не установлена. Следователями расследуется уголовное дело по статье халатность (часть 1 статьи 293 УК РФ), также дознавателем МЧС возбуждено уголовное дело по статье уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (168 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.
Пожар произошел в воскресенье около 11.00 (07.00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. По данным краевой прокуратуры, в результате происшествия сгорели 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Следователями было возбуждено дело о халатности.
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
