В Брянской области при ударе ВСУ пострадали два человека

БРЯНСК, 4 мая – РИА Новости. Два человека ранены при ударе ВСУ по территории, прилегающей к отделению "Почты России" в селе Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"ВСУ атаковали дронами – камикадзе территорию, прилегающую к отделению "Почты России" в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате намеренного удара, к сожалению, ранены водитель специализированного автомобиля и сотрудник "Почты России". Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона.
По данным Богомаза, поврежден спецавтотранспорт "Почты России". На месте работают оперативные и экстренные службы.
В пресс-службе "Почты России" РИА Новости рассказали, что меры предосторожности в приграничных регионах принимаются уже давно: сотрудники находились в бронированном автомобиле, в средствах защиты, бронежилетах и касках.
"Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - заявили в пресс-службе.
