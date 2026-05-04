Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при ударе ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 04.05.2026 (обновлено: 16:57 04.05.2026)
В Брянской области при ударе ВСУ пострадали два человека

В Брянской области при ударе ВСУ рядом с почтой пострадали два человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области при ударе ВСУ ранены два человека.
  • Пострадавшие — водитель специализированного автомобиля и сотрудник "Почты России".
БРЯНСК, 4 мая – РИА Новости. Два человека ранены при ударе ВСУ по территории, прилегающей к отделению "Почты России" в селе Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"ВСУ атаковали дронами – камикадзе территорию, прилегающую к отделению "Почты России" в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате намеренного удара, к сожалению, ранены водитель специализированного автомобиля и сотрудник "Почты России". Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона.
По данным Богомаза, поврежден спецавтотранспорт "Почты России". На месте работают оперативные и экстренные службы.
В пресс-службе "Почты России" РИА Новости рассказали, что меры предосторожности в приграничных регионах принимаются уже давно: сотрудники находились в бронированном автомобиле, в средствах защиты, бронежилетах и касках.
"Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - заявили в пресс-службе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБрянская областьВооруженные силы УкраиныПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала