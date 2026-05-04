Мерц пожаловался на новые пошлины Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины ударом по всей Европе.
- Дональд Трамп заявил о намерении ввести с этой недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС.
- Канцлер ФРГ выразил надежду на скорейшее разрешение торгового конфликта и отметил, что у него еще будет возможность обсудить этот вопрос лично с Трампом.
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины ударом по всей Европе, но выразил надежду, что торговый конфликт скоро разрешится.
При этом канцлер ФРГ отметил, что не склонен драматизировать ситуацию с новыми пошлинами, пояснив, что у Трампа были причины объявить о таком шаге.
"Я бы сказал, что он (Трамп - ред.) теряет терпение, потому что еще в августе прошлого года мы договорились с Америкой о заключении таможенного соглашения", - сказал Мерц.
Он отметил, что ЕС до сих пор не подписал такое соглашение, постоянно выдвигая новые условия.
"Американцы уже готовы, а европейцы - нет, и поэтому я надеюсь, что мы как можно скорее придем к соглашению", - добавил Мерц.
Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта и его последствий для промышленности и занятости.
