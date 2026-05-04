Мерц пожаловался на новые пошлины Трампа

БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины ударом по всей Европе, но выразил надежду, что торговый конфликт скоро разрешится.

Трамп заявил ранее о намерении ввести с этой недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС , мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США

"Он (Трамп - ред.) хочет нанести удар по всей Европе", - заявил Мерц в интервью телеканалу ARD

При этом канцлер ФРГ отметил, что не склонен драматизировать ситуацию с новыми пошлинами, пояснив, что у Трампа были причины объявить о таком шаге.

"Я бы сказал, что он (Трамп - ред.) теряет терпение, потому что еще в августе прошлого года мы договорились с Америкой о заключении таможенного соглашения", - сказал Мерц.

Он отметил, что ЕС до сих пор не подписал такое соглашение, постоянно выдвигая новые условия.

"Американцы уже готовы, а европейцы - нет, и поэтому я надеюсь, что мы как можно скорее придем к соглашению", - добавил Мерц.

Канцлер сообщил, что в этом году у него еще будет возможность обсудить этот вопрос лично с Трампом, в том числе в июне на встрече "большой семерки" во Франции и в июле на саммите НАТО