Мерц пожаловался на новые пошлины Трампа - РИА Новости, 04.05.2026
00:38 04.05.2026
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины ударом по всей Европе.
  • Дональд Трамп заявил о намерении ввести с этой недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС.
  • Канцлер ФРГ выразил надежду на скорейшее разрешение торгового конфликта и отметил, что у него еще будет возможность обсудить этот вопрос лично с Трампом.
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал анонсированные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины ударом по всей Европе, но выразил надежду, что торговый конфликт скоро разрешится.
Трамп заявил ранее о намерении ввести с этой недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
"Он (Трамп - ред.) хочет нанести удар по всей Европе", - заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.
При этом канцлер ФРГ отметил, что не склонен драматизировать ситуацию с новыми пошлинами, пояснив, что у Трампа были причины объявить о таком шаге.
"Я бы сказал, что он (Трамп - ред.) теряет терпение, потому что еще в августе прошлого года мы договорились с Америкой о заключении таможенного соглашения", - сказал Мерц.
Он отметил, что ЕС до сих пор не подписал такое соглашение, постоянно выдвигая новые условия.
"Американцы уже готовы, а европейцы - нет, и поэтому я надеюсь, что мы как можно скорее придем к соглашению", - добавил Мерц.
Канцлер сообщил, что в этом году у него еще будет возможность обсудить этот вопрос лично с Трампом, в том числе в июне на встрече "большой семерки" во Франции и в июле на саммите НАТО в Турции.
Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта и его последствий для промышленности и занятости.
