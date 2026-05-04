Генерала-полковника в отставке Петрова нашли мертвым в квартире в Москве

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Генерал-полковник в отставке Станислав Петров найден мертвым в квартире в центре Москвы, он, по предварительной версии, покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Второго мая было обнаружено тело генерал-полковника в отставке Станислава Петрова в квартире дома на улице Серафимовича в Москве. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства.
Тело было обнаружено родными погибшего, уточнил собеседник. По его словам, сейчас проводится проверка.