09:26 04.05.2026 (обновлено: 09:39 04.05.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День Победы

В Москве в День Победы ожидаются похолодание и дожди

Дождливая погода в Москве. Архивное фото
  • В День Победы в Москве ожидается похолодание и ухудшение метеоусловий из-за влияния атлантического циклона.
  • С 6 утра до полуночи на столицу может выпасть до 27 миллиметров осадков, что составляет около 44% месячной нормы.
  • Температура воздуха днем будет в диапазоне от +9 °C до +14 °C, что на 5–6 градусов ниже климатической нормы.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве в День Победы, в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"По предварительных прогнозам, 9 мая в Москве аэросиноптическая ситуация будет определяться влиянием атлантического циклона с запада. Это значит, что метеоусловия резко ухудшатся - и ощутимо похолодает. Ожидается преимущественно пасмурная, дождливая, ветреная погода", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что с 6 утра до полуночи на столицу прольётся до 27 миллиметров осадков или 44% месячной нормы с наибольшей интенсивностью во второй половине дня и особенно - вечером.
"Ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром плюс 5 - плюс 10, днем плюс 9 - плюс 14, что на 5-6 градусов прохладнее положенного по климатической нормы мая", - добавил он.
