Рейтинг@Mail.ru
На электронные собрания перешло 22 тыс многоквартирных домов Подмосковья - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:10 04.05.2026
На электронные собрания перешло 22 тыс многоквартирных домов Подмосковья

На электронные собрания перевели свыше 22 тыс многоквартирных домов Подмосковья

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мужчина держит смартфон
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 22 тысяч многоквартирных домов (МКД) Подмосковья перешло на электронные собрания собственников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Общая площадь жилого фонда, где теперь используют такую систему, составляет 135 миллионов квадратных метров.
Общие собрания собственников по переходу на "цифру" проходят еще в 1,7 тысячи МКД общей площадью 10,6 миллиона квадратных метров. Итоги голосований подведут в ближайшее время.
У электронных собраний есть преимущества. Не нужно собирать жителей очно и ходить по квартирам с подписями. Можно участвовать в голосовании в любое время, не выходя из дома. Собственники получают доступ к ключевым вопросам: содержание общего имущества, выбор управляющей компании, утверждение тарифов. Также появится возможность голосовать через мобильные приложения или портал государственных услуг.
Перевод управления многоквартирными домами в электронный вид повышает прозрачность процедур, экономит время жителей, исключает риск фальсификаций и обеспечивает легитимность принятых решений, отметили в пресс-службе министерства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Жилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала