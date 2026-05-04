На электронные собрания перешло 22 тыс многоквартирных домов Подмосковья

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 22 тысяч многоквартирных домов (МКД) Подмосковья перешло на электронные собрания собственников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Общая площадь жилого фонда, где теперь используют такую систему, составляет 135 миллионов квадратных метров.

Общие собрания собственников по переходу на "цифру" проходят еще в 1,7 тысячи МКД общей площадью 10,6 миллиона квадратных метров. Итоги голосований подведут в ближайшее время.

У электронных собраний есть преимущества. Не нужно собирать жителей очно и ходить по квартирам с подписями. Можно участвовать в голосовании в любое время, не выходя из дома. Собственники получают доступ к ключевым вопросам: содержание общего имущества, выбор управляющей компании, утверждение тарифов. Также появится возможность голосовать через мобильные приложения или портал государственных услуг.