Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 04.05.2026 (обновлено: 13:18 04.05.2026)
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Тело убитого мужчины, завернутое в простыню, нашли прохожие в подмосковном Клину

© Фото : ГСУ СК России по Московской областиПодозреваемый в убийстве мужчины в подмосковном Клину
Подозреваемый в убийстве мужчины в подмосковном Клину - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
Подозреваемый в убийстве мужчины в подмосковном Клину
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном Клину прохожие нашли тело убитого мужчины, завернутое в простыню.
  • Подозреваемый в убийстве, который ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления, задержан.
  • Следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Тело убитого мужчины нашли прохожие завернутым в простыню на улице в подмосковном Клину, предполагаемый убийца задержан, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.
По данным следствия, 27 апреля двое мужчин поссорились во время распития алкоголя в поселке ПМК. В результате один из них набросился на другого и избил его до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант обернул тело потерпевшего в простыню, вынес и спрятал его в 50 метрах от места совершения преступления. В дальнейшем тело мужчины нашли прохожие.
Сотрудник СК России проводит следственные мероприятия в квартире в Мытищах, где обнаружили супругов с колото-резаными ранами - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
В Подмосковье нашли тела супругов
19 апреля, 11:15
По этому факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. В рамках отработки круга общения потерпевшего удалось установить причастность его знакомого к совершенному преступлению, он был задержан.
"Следователем следственного отдела по городу Клин ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 44-летнему местному жителю в убийстве мужчины", - сказали в ведомстве.
В главке добавили, что ранее фигурант был судим за совершение особо тяжкого преступления.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что на месте происшествия найдена наволочка со следами крови и изъяты иные предметы имеющее значение для следствия.
Расчлененное тело женщины нашли в двух чемоданах в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В подмосковном Красногорске нашли расчлененное тело женщины в чемоданах
18 марта, 16:37
"Сегодня следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - сказали в ГСУ СК по области.
Как в свою очередь добавили в прокуратуре Подмосковья, надзорное ведомство взяло под контроль ход и результаты расследования дела об убийстве.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В Люберцах задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины
16 апреля, 21:21
 
ПроисшествияКлинМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала