В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве мужчины

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Тело убитого мужчины нашли прохожие завернутым в простыню на улице в подмосковном Клину, предполагаемый убийца задержан, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.

По данным следствия, 27 апреля двое мужчин поссорились во время распития алкоголя в поселке ПМК. В результате один из них набросился на другого и избил его до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант обернул тело потерпевшего в простыню, вынес и спрятал его в 50 метрах от места совершения преступления. В дальнейшем тело мужчины нашли прохожие.

По этому факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. В рамках отработки круга общения потерпевшего удалось установить причастность его знакомого к совершенному преступлению, он был задержан.

В главке добавили, что ранее фигурант был судим за совершение особо тяжкого преступления.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что на месте происшествия найдена наволочка со следами крови и изъяты иные предметы имеющее значение для следствия.

"Сегодня следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - сказали в ГСУ СК по области.