В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковном Клину прохожие нашли тело убитого мужчины, завернутое в простыню.
- Подозреваемый в убийстве, который ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления, задержан.
- Следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Тело убитого мужчины нашли прохожие завернутым в простыню на улице в подмосковном Клину, предполагаемый убийца задержан, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.
По данным следствия, 27 апреля двое мужчин поссорились во время распития алкоголя в поселке ПМК. В результате один из них набросился на другого и избил его до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант обернул тело потерпевшего в простыню, вынес и спрятал его в 50 метрах от места совершения преступления. В дальнейшем тело мужчины нашли прохожие.
По этому факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. В рамках отработки круга общения потерпевшего удалось установить причастность его знакомого к совершенному преступлению, он был задержан.
"Следователем следственного отдела по городу Клин ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 44-летнему местному жителю в убийстве мужчины", - сказали в ведомстве.
В главке добавили, что ранее фигурант был судим за совершение особо тяжкого преступления.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что на месте происшествия найдена наволочка со следами крови и изъяты иные предметы имеющее значение для следствия.
"Сегодня следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - сказали в ГСУ СК по области.
Как в свою очередь добавили в прокуратуре Подмосковья, надзорное ведомство взяло под контроль ход и результаты расследования дела об убийстве.
