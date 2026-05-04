Почему стены в подъездах красили строго до половины

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Советский жилфонд таит в себе много загадок. Некоторые вещи современному человеку могут показаться странными.

Например, почему в домах постройки СССР стены красили только до половины, а ступеньки только по краям?

Борьба с плесенью

В советское время строительство жилья проходило в спешке: людей после войны нужно было переселять из бараков, поэтому у инженеров и архитекторов не было возможности продумать все детали. Одно из самых больших опасений было связано с тем, что стены будут покрываться плесенью.

Краска помогала предотвращать развитие грибка, даже несмотря на то что в межсезонье многие лестничные клетки после дождя были сырыми. Также краска скрывала многие недостатки стен в советских многоквартирных домах. Решалась и проблема уборки подъезда: гладкую и скользкую поверхность было очень легко мыть.

Защищала от травм

Высоту полосы делали примерно до уровня плеч — как раз там, где чаще всего задевают стены руками, сумками, мебелью при переездах. Масляный слой принимал на себя все контакты и повреждения, а побелка сверху почти не страдала, оставаясь белой и долгое время свежей.

Контрастный низ и светлый верх помогали лучше ориентироваться в полутемных подъездах и видеть границы ступеней и площадок при плохом освещении. В условиях вечных перегоревших лампочек и экономии электричества такая простая навигация действительно снижала число падений.

Зеленый и синий цвета выбирали неслучайно: к тому времени уже официально доказали, что такая расцветка обладает успокаивающими свойствами. Помещения в таких оттенках способствуют более стабильной работе мозга и частично устраняют негативные эмоции.

Почему ступени красили только по краям?

Еще одной странностью советских домов было то, что ступени были окрашены только по краям. На это тоже было несколько причин.

Краска по краям лестниц позволяет существенно сократить время уборки в подъезде — сметать мусор с глянцевой поверхности окрашенных участков намного проще. Тем более весь сор обычно скапливается именно с краю. Также для экономии и ускорения процесса стены штукатурили на глаз. И чтобы визуально скрыть недостатки, окрашивали не только стены, но и края ступеней.

Отошли от традиции

Сегодня преимущественно во всех новых жилых комплексах стены красят полностью либо отделывают керамогранитом. Изменение эстетических предпочтений, рост доступности моющихся материалов и стремление к индивидуальному дизайну сделали схему редкостью.