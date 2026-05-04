Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали водителя электроскутера, катавшего ребенка - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 04.05.2026 (обновлено: 19:49 04.05.2026)
В Петербурге задержали водителя электроскутера, катавшего ребенка

В Петербурге полиция задержала катавшего ребенка водителя электроскутера

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге задержали водителя электроскутера, который катал ребенка по Невскому проспекту.
  • Водитель неоднократно перевозил на электроскутере детей трех и пяти лет, нарушая правила дорожного движения.
  • Мужчина получил три административных протокола и лишился электроскутера.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Водитель электроскутера, который катал маленького ребенка по Невскому проспекту в историческом центре Санкт-Петербурга, получил три административных протокола, электроскутер изъят, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как написала Волк в своем канале на платформе "Макс", при мониторинге интернета сотрудники ГИБДД выявили грубый факт нарушения ПДД, когда по Невскому проспекту на заднем сиденье электроскутера везли маленького ребенка.
Согласно опубликованному Волк видео, ребенок без экипировки сидел спиной к водителю, который придерживал его свободной рукой.
"Инспекторы оперативно установили место проживания нарушителя. Мужчина задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства", - сказала Волк.
По ее словам, задержанный не впервые нарушил ПДД и неоднократно перевозил на электроскутере двух детей в возрасте трех и пяти лет.
Он получил административные протоколы по статьям 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) и 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).
Электроскутер изъят, добавила официальный представитель МВД.
Последствия ДТП с участием автобуса на территории Сяськелевского сельского поселения в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Появились новые подробности о ДТП с автобусом в Ленинградской области
26 апреля, 18:02
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургИрина ВолкГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала