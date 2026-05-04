В Петербурге задержали водителя электроскутера, катавшего ребенка

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге задержали водителя электроскутера, который катал ребенка по Невскому проспекту.

Водитель неоднократно перевозил на электроскутере детей трех и пяти лет, нарушая правила дорожного движения.

Мужчина получил три административных протокола и лишился электроскутера.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Водитель электроскутера, который катал маленького ребенка по Невскому проспекту в историческом центре Санкт-Петербурга, получил три административных протокола, электроскутер изъят, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как написала Волк в своем канале на платформе " Макс ", при мониторинге интернета сотрудники ГИБДД выявили грубый факт нарушения ПДД, когда по Невскому проспекту на заднем сиденье электроскутера везли маленького ребенка.

Согласно опубликованному Волк видео, ребенок без экипировки сидел спиной к водителю, который придерживал его свободной рукой.

"Инспекторы оперативно установили место проживания нарушителя. Мужчина задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства", - сказала Волк.

По ее словам, задержанный не впервые нарушил ПДД и неоднократно перевозил на электроскутере двух детей в возрасте трех и пяти лет.

Он получил административные протоколы по статьям 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) и 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).