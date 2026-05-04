В Петербурге задержали водителя электроскутера, катавшего ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Водитель электроскутера, который катал маленького ребенка по Невскому проспекту в историческом центре Санкт-Петербурга, получил три административных протокола, электроскутер изъят, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Согласно опубликованному Волк видео, ребенок без экипировки сидел спиной к водителю, который придерживал его свободной рукой.
"Инспекторы оперативно установили место проживания нарушителя. Мужчина задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства", - сказала Волк.
По ее словам, задержанный не впервые нарушил ПДД и неоднократно перевозил на электроскутере двух детей в возрасте трех и пяти лет.
Он получил административные протоколы по статьям 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) и 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов).
Электроскутер изъят, добавила официальный представитель МВД.