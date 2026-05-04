В Петербурге должник по алиментам наехал на судебного пристава - РИА Новости, 04.05.2026
17:12 04.05.2026
В Петербурге должник по алиментам наехал на судебного пристава

В Петербурге должник по алиментам наехал на пристава при аресте его автомобиля

Судебные приставы
Судебные приставы. 04.05.2026
© РИА Новости / Владимир Семенюк
Судебные приставы. Архивное фото
  • В Петербурге должник по алиментам наехал на судебного пристава при аресте его автомобиля.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
  • Мужчина признал вину и погасил задолженность по алиментам благодаря грамотным следственным действиям.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Должник по алиментам наехал на судебного пристава в Петербурге, когда арестовывали его машину, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
«
"В ходе следствия установлено, что в апреле 2026 года фигурант, являясь должником по алиментам, в процессе наложения ареста на принадлежащий ему автомобиль младшим судебным приставом, пытаясь скрыться с места изъятия имущества, совершил наезд автомобилем на представителя власти", - сообщает пресс-служба.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
В главке отметили, что благодаря грамотным следственным действиям мужчина признал вину в совершенном преступлении, а также погасил задолженность по алиментам.
