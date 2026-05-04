10:59 04.05.2026
НТК выстроила "большое кольцо" для оптимизации перевозки удобрений

Товарные поезда
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Национальная транспортная компания (НТК) проработала логистическую схему перевозки минеральных удобрений, центральным элементом этого решения стала организация маршрута по принципу "большого кольца", сообщает пресс-служба компании.
В НТК отметили, что схема позволяет одновременно оптимизировать порожний пробег вагонов и поставлять продукцию как на экспорт, так и для российской промышленности. По данной схеме компания перевозит около 1,5 миллиона тонн калийных удобрений в год, выполняя порядка 21 тысячи вагоноотправок.
Так, экспортный калий отправляется с производства в Березниках на балкерный терминал в Мурманске. После выгрузки подвижной состав направляется в Ковдор на месторождение апатитового сырья, откуда оно перевозится в Белореченск или Кингисепп, где расположены производственные площадки. Такой подход позволил компании сбалансировать груженые и порожние маршруты и повысить эффективность использования подвижного состава.
В пресс-службе подчеркнули, что в рамках "большого кольца" сочетает в логистической цепочке экспортные поставки готовой продукции и доставку сырья для отечественных производителей удобрений. Калий как экспортный продукт следует по одному тарифу, тогда как апатит, используемый как сырье для производства удобрений, перевозится по другому тарифу. Это позволяет гибко выстраивать экономику маршрутов для разных категорий клиентов. Компания планирует дальнейшее развитие проекта за счет полной маршрутизации порожнего подвижного состава.
В среднем по маршруту обращается около 1760 вагонов в месяц, формируются поезда весом до 6300 тонн, в составе которых 61–63 вагона. Всего в сегменте перевозок удобрений компания задействует порядка 9800 единиц специализированного подвижного состава, что подтверждает наличие устойчивой, долгосрочной грузовой базы в этом направлении.
 
