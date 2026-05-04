02:08 04.05.2026
Названы регионы, где средняя пенсия работающих выше 30 тысяч рублей

Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди работающих россиян зафиксирован в восьми субъектах страны в марте 2026 года.
  • Соответствующий размер пенсионного обеспечения отмечен в Мурманской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Ханты-Мансийском АО, Камчатском крае, Магаданской области, Ненецком АО и Чукотском АО.
  • Самый низкий средний размер пенсии работающих россиян в марте был зафиксирован в Республике Дагестан — 16 870 рублей, а самый высокий — на Чукотке (38 581 рубль).
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди работающих россиян зафиксирован в восьми субъектах страны в марте 2026 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, соответствующий размер пенсионного обеспечения отмечен в Мурманской области (30 726,13 рубля), Ямало-Ненецком АО (31 326,49 рубля), Якутии (31 366,47 рубля), Ханты-Мансийском АО (32 557,99 рубля).
Кроме того, средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди работающих россиян отмечен в Камчатском крае (32 707,4 рубля), Магаданской области (33 635,92 рубля), Ненецком АО (35 769,61 рубля) и Чукотском АО (38 581,26 рубля).
Самый низкий средний размер пенсии работающих россиян в марте был зафиксирован в Республике Дагестан - 16 870 рублей, а самый высокий - на Чукотке (38 581 рубль).
