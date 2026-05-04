Овечкин не попал в финал премии НХЛ за мастерство и верность хоккею

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Выдвинутый клубом "Вашингтон Кэпиталз" российский нападающий Александр Овечкин не вошел в число финалистов премии "Билл Мастертон Трофи", сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Приз ежегодно вручается по итогам сезона НХЛ игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. В число номинантов включают по одному игроку из каждой команды лиги. Российские хоккеисты ни разу не становились обладателями "Билл Мастертон Трофи". 8 апреля Daily Faceoff сообщил, что "Вашингтон" выдвинул на эту награду Овечкина, который с 929 заброшенными шайбами является лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.
В финальный список из трех претендентов попали шведский защитник "Баффало Сейбрз" Расмус Далин, шведский нападающий "Колорадо Эвеланш" Габриэль Ландескуг и канадский нападающий "Виннипег Джетс" Джонатан Тэйвз.
