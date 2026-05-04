Овчинский: в Можайском районе готовят площадку для дома по реновации

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Можайском районе Москвы начали готовить площадку для возведения дома по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Можайский район лидирует на западе столицы по общему числу домов, вошедших в программу реновации. Новая стартовая площадка расположена по адресу: улица Кубинка, земельный участок 16/2. Здесь построят жилой комплекс из пяти секций общей площадью более 34 тысяч квадратных метров. Сейчас здесь ведутся работы подготовительного периода", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

Дом, по его словам, рассчитан на 317 квартир на 18 тысяч "квадратов", в то числе десять из них предусмотрены для маломобильных жильцов.

В сообщении добавляется, что дом разместится на участке площадью 1,6 гектара.