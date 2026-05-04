Мэр Керчи подал в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава администрации Керчи Олег Каторгин подал в отставку по собственному желанию.
- Аксенов заявил, что в Республике Крым продолжается работа по ротации кадрового состава.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Глава администрации города Керчи в восточном Крыму Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«
"В Республике Крым продолжается работа по ротации кадрового состава, в том числе на муниципальном уровне. Глава администрации города Керчи Олег Николаевич Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, приоритетом власти является повышение эффективности системы управления.