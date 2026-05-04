Гладков продлил отпуск на две недели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что продлил отпуск на две недели.
- Отпуск продлен по рекомендации врачей.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по рекомендации врачей продлил отпуск на две недели.
Гладков 16 апреля сообщал, что уходит в отпуск на две недели. Руководитель администрации губернатора Александр Лоренц тогда стал временно исполнять обязанности главы региона.
"Дорогие друзья, продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".
