Гладков продлил отпуск на две недели

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по рекомендации врачей продлил отпуск на две недели.

Гладков 16 апреля сообщал, что уходит в отпуск на две недели. Руководитель администрации губернатора Александр Лоренц тогда стал временно исполнять обязанности главы региона.