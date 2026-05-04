США задействуют эсминцы и 15 тысяч военных в операции в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ Военная поддержка США в рамках операции «Свобода» в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.

Операция «Свобода» направлена на вывод судов, застрявших в Ормузском проливе.

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты в рамках операции "Свобода" по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

« "Военная поддержка США проекта "Свобода" будет включать эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 авиационных средств наземного и морского базирования, многодоменные беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих", — говорится в заявлении CENTCOM.

Операцией будут руководить Госдеп и Центральное командование ВС США в рамках Морской коалиции свободы судоходства (Maritime Freedom Construct, MFC).

Президент США Дональд Трамп накануне анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Она начнется в понедельник утром (по времени Ближнего Востока).

Глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормузский пролив.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.

Президент США в воскресенье назвал "неприемлемым" новое предложение Ирана по урегулированию конфликта. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Тегеран предложил план по установлению долгосрочного мира в три этапа, предусматривающий на первой фазе полное окончание боевых действий в течение 30 дней и соглашение о ненападении.

На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.