США задействуют эсминцы и 15 тысяч военных в операции в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты в рамках операции "Свобода" по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Военная поддержка США проекта "Свобода" будет включать эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 авиационных средств наземного и морского базирования, многодоменные беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих", — говорится в заявлении CENTCOM.
Операцией будут руководить Госдеп и Центральное командование ВС США в рамках Морской коалиции свободы судоходства (Maritime Freedom Construct, MFC).
Президент США Дональд Трамп накануне анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Она начнется в понедельник утром (по времени Ближнего Востока).
Глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормузский пролив.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.
Президент США в воскресенье назвал "неприемлемым" новое предложение Ирана по урегулированию конфликта. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Тегеран предложил план по установлению долгосрочного мира в три этапа, предусматривающий на первой фазе полное окончание боевых действий в течение 30 дней и соглашение о ненападении.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.