В 11 муниципалитетах Липецкой области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 11 муниципалитетах Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА.
- Красный уровень угрозы был сначала введен для Ельца и четырех муниципальных образований, а затем для еще шести муниципалитетов.
ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА вводится в 11 муниципалитетах Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Режим воздушной опасности ввели в пяти муниципалитетах в 13.19 мск, ещё в шести — в 13.37 мск.
"Объявлен красный уровень (угроза атаки БПЛА - ред.) для города Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО", — сообщил Артамонов в Telegram-канале.
Позже он добавил, что объявлен красный уровень для Краснинского МО, Становлянского МО, Данковского МО Лебедянского МО, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МО.