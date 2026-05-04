В Подмосковье до смерти забили пожилую женщину

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Женщина, будучи пьяной, до смерти забила престарелую мать в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в ГСУ СК по области.
По данным ведомства, 28 апреля обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своей матерью и избила ее до смерти. Правоохранители задержали пьяную девушку на месте преступления.
Следователи уже провели осмотр места происшествия, а также провели допросы. В главке добавили, что по делу проведут судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую.