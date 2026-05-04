В Подмосковье до смерти забили пожилую женщину

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Женщина, будучи пьяной, до смерти забила престарелую мать в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в ГСУ СК по области.

По данным ведомства, 28 апреля обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своей матерью и избила ее до смерти. Правоохранители задержали пьяную девушку на месте преступления.

"Арестована 47-летняя местная жительница, обвиняемая в причинении смертельных травм своей 78-летней матери (часть 4 статьи 111 УК РФ )", - сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области.