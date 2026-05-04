В Подмосковье до смерти забили пожилую женщину

17:20 04.05.2026 (обновлено: 18:13 04.05.2026)
В Одинцово пьяную женщину обвинили в убийстве престарелой матери

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Женщина, будучи пьяной, до смерти забила престарелую мать в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в ГСУ СК по области.
По данным ведомства, 28 апреля обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своей матерью и избила ее до смерти. Правоохранители задержали пьяную девушку на месте преступления.
"Арестована 47-летняя местная жительница, обвиняемая в причинении смертельных травм своей 78-летней матери (часть 4 статьи 111 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области.
Следователи уже провели осмотр места происшествия, а также провели допросы. В главке добавили, что по делу проведут судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую.
ПроисшествияОдинцовоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
