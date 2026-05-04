В Одессе сотрудники военкомата избили актера театра

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе избили и сломали палец актеру одесского областного драмтеатра Вадиму Анохину при попытке мобилизовать его, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"Актер Одесского академического областного драмтеатра Вадим Анохин заявил, что сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) его избили и сломали палец, хотя он имел бронь (от мобилизации - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, сотрудники военкомата час удерживали мужчину, не давали ему вызвать скорую помощь.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.