Рейтинг@Mail.ru
В Одессе сотрудники военкомата избили актера театра - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 04.05.2026
В Одессе сотрудники военкомата избили актера театра

В Одессе сотрудники военкомата избили и сломали палец актеру Анохину

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе сотрудники военкомата избили и сломали палец актеру областного драмтеатра Вадиму Анохину.
  • У артиста была бронь от мобилизации.
  • Работники ТЦК час удерживали мужчину и не давали ему вызвать скорую помощь.
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе избили и сломали палец актеру одесского областного драмтеатра Вадиму Анохину при попытке мобилизовать его, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua".
"Актер Одесского академического областного драмтеатра Вадим Анохин заявил, что сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) его избили и сломали палец, хотя он имел бронь (от мобилизации - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, сотрудники военкомата час удерживали мужчину, не давали ему вызвать скорую помощь.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
СМИ: сыновья поддержавшего мобилизацию депутата Рады не служат в ВСУ
27 апреля, 23:08
 
ОдессаУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала