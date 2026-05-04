В ОАЭ все учебные заведения перевели на дистанционное обучение

ДУБАЙ, 4 мая - РИА Новости. Все учебные заведения в ОАЭ отправляют на дистанционное обучение до конца недели, сообщило минобразования страны.
"Министерство образования объявило о начале дистанционного образования со вторника, 5 мая, до пятницы, 8 мая", - говорится в заявлении министерства образования.
Решение принято из соображений безопасности, уточнили в минобразования.
"Ситуация будет пересмотрена в пятницу, дистанционное обучение может быть продлено при необходимости", - сообщило министерство.
