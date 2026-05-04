В ОАЭ все учебные заведения перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 04.05.2026
22:13 04.05.2026 (обновлено: 22:23 04.05.2026)
В ОАЭ все учебные заведения перевели на дистанционное обучение

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все учебные заведения в ОАЭ отправляют на дистанционное обучение до конца недели.
  • Решение принято из соображений безопасности.
  • Ситуация будет пересмотрена в пятницу, дистанционное обучение могут продлить при необходимости.
ДУБАЙ, 4 мая - РИА Новости. Все учебные заведения в ОАЭ отправляют на дистанционное обучение до конца недели, сообщило минобразования страны.
Ранее в понедельник минобороны страны сообщило, что военные отражают атаки ракет и дронов из Ирана. При этом ранее высокопоставленный иранский военный источник заявил иранской гостелерадиокомпании, что у Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ.
"Министерство образования объявило о начале дистанционного образования со вторника, 5 мая, до пятницы, 8 мая", - говорится в заявлении министерства образования.

Решение принято из соображений безопасности, уточнили в минобразования.
"Ситуация будет пересмотрена в пятницу, дистанционное обучение может быть продлено при необходимости", - сообщило министерство.
