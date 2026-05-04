Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский политик Армандо Мема считает, что вывод войск США из Германии является симптомом раскола и провала НАТО.
- США не хотят воевать против России и постепенно готовятся покинуть Европу, считает он.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вывод войск США из Германии является первым симптомом раскола и провала НАТО, Вашингтон постепенно готовится покинуть Европу, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Вывод американских войск из Германии является первым симптомом раскола и провала НАТО. США не хотят воевать против России и постепенно готовятся покинуть Европу", - написал Мема в соцсети Х.
"Глава Еврокомиссии Урсула (фон дер Ляйен - ред.) хотела бы возглавить новую европейскую армию, которая заменит НАТО. Мечта Гитлера сбывается", - добавил политик.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.