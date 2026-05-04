Рейтинг@Mail.ru
Финский политик назвал вывод войск США из Германии симптомом раскола НАТО - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 04.05.2026
Финский политик назвал вывод войск США из Германии симптомом раскола НАТО

Финский политик Мема: вывод войск США из ФРГ является симптомом провала НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема считает, что вывод войск США из Германии является симптомом раскола и провала НАТО.
  • США не хотят воевать против России и постепенно готовятся покинуть Европу, считает он.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вывод войск США из Германии является первым симптомом раскола и провала НАТО, Вашингтон постепенно готовится покинуть Европу, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение США вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
"Как было — не будет". Ненависть Трампа изменила Европу
26 апреля, 08:00
«

"Вывод американских войск из Германии является первым симптомом раскола и провала НАТО. США не хотят воевать против России и постепенно готовятся покинуть Европу", - написал Мема в соцсети Х.

По его словам, даже американская администрация уже встревожена темпами перевооружения Европы. В этой связи Мема указал на то, что лидеры Евросоюза вместо деэскалации работают над наращиванием вооружения против РФ. При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны альянса.
"Глава Еврокомиссии Урсула (фон дер Ляйен - ред.) хотела бы возглавить новую европейскую армию, которая заменит НАТО. Мечта Гитлера сбывается", - добавил политик.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Писториус отреагировал на частичный вывод войск США из Германии
2 мая, 16:00
 
В миреГерманияРоссияСШАНАТОМинистерство обороны СШАЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала