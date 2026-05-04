Пассажиры "Мострансавто" совершили более 3 миллионов поездок с 1 по 3 мая

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В праздничные выходные с 1 по 3 мая жители и гости Московской области проехали в автобусах "Мострансавто" более 3,1 миллиона раз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

Самый большой поток пассажиров пришелся на 2 мая: в этот день автобусами компании воспользовались 1,1 миллиона раз. За все праздничные дни больше всего трансакций — 1,4 миллиона — совершили обладатели социальных карт жителя Подмосковья и москвича. По банковским картам проехали 1,1 миллиона раз, а по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка" — более 540 тысяч.