Пассажиры "Мострансавто" совершили более 3 миллионов поездок с 1 по 3 мая
12:30 04.05.2026
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 3 миллионов поездок с 1 по 3 мая

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В праздничные выходные с 1 по 3 мая жители и гости Московской области проехали в автобусах "Мострансавто" более 3,1 миллиона раз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Самый большой поток пассажиров пришелся на 2 мая: в этот день автобусами компании воспользовались 1,1 миллиона раз. За все праздничные дни больше всего трансакций — 1,4 миллиона — совершили обладатели социальных карт жителя Подмосковья и москвича. По банковским картам проехали 1,1 миллиона раз, а по транспортным картам "Стрелка" и "Тройка" — более 540 тысяч.
По данным мониторинга пассажиропотока, самые востребованные маршруты за три праздничных дня оказались МАП №10 города Королева: там зафиксировали более 425 тысяч поездок. Часто пользовались автобусами и на маршрутах МАП №11 города Балашихи, где пассажиры проехали более 383 тысяч раз. В МАП №12 города Ногинска жители и гости Подмосковья совершили свыше 341 тысячи поездок.
 
