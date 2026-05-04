Крупное помещение для бизнеса в Басманном районе Москвы выставили на торги - РИА Новости, 04.05.2026
15:44 04.05.2026 (обновлено: 16:21 04.05.2026)
Крупное помещение для бизнеса в Басманном районе Москвы выставили на торги

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Крупное помещение для бизнеса в Басманном районе площадью более 260 квадратных метров выставили на открытые торги, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.
"Крупные помещения в центре столицы дают инвесторам большую вариативность в выборе бизнес-стратегий: от развития собственных проектов до сдачи в аренду. Приобрести их можно напрямую у города через открытые торги, что гарантирует прозрачность и чистоту сделки. В числе доступных сейчас лотов — помещение свободного назначения площадью 261,3 квадратного метра в Басманном районе", - сказал Пуртов, его слова приводит пресс-служба ДКП.
Он добавил, что победитель торгов сможет использовать помещение для открытия офиса, образовательного, медицинского центра или другого вида бизнеса. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 14 мая.
Адрес помещения: Новая Басманная улица, дом 35, строение 1. Оно находится на четвертом этаже.
Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества. Аукцион пройдет 26 мая на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".
 
