На ряде улиц Москвы в понедельник ограничат движение транспорта
01:00 04.05.2026
На ряде улиц Москвы в понедельник ограничат движение транспорта

Вид на Москву. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на ряде улиц в центре и в некоторых районах в понедельник ограничат движение транспорта.
  • Будут закрыты для движения улицы и набережные, включая Гончарный проезд, Садовническую улицу, Москворецкую, Софийскую, Раушскую, Кремлевскую, Котельническую, Устьинскую и Подгорскую набережные, а также переулки и Китайгородский проезд.
  • С 00:01 понедельника до 03:00 вторника в районе временных ограничений будет запрещена парковка.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц в центре столицы в понедельник, также в районах временных ограничений будет запрещена парковка.
Так, с 16.30 до окончания мероприятия закроют движение от Гончарного проезда до Котельнической набережной, на Садовнической улице (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), на Старой и Болотной площадях, на Москворецкой, Софийской, Раушской, Кремлевской, Котельнической, Устьинской и Подгорской набережных.
Кроме того, движение ограничат в Фалеевском, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках, на улицах Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Болотная, на Большом Москворецком мосту и в Китайгородском проезде.
Также с 00.01 понедельника до 03.00 вторника в районе временных ограничений будет запрещена парковка.
