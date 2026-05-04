Путин отметил рост промышленного производства Мордовии

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил приличный уровень инвестиций и рост промышленного производства в республике.

Глава государства в понедельник принял Здунова в Кремле. В ходе встречи глава Мордовии доложил президенту, что собственные доходы регионального бюджета удалось нарастить в два раза.