Путин отметил рост промышленного производства Мордовии
13:46 04.05.2026 (обновлено: 14:04 04.05.2026)
Путин отметил рост промышленного производства Мордовии

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи в Кремле
  • Владимир Путин отметил приличный уровень инвестиций и рост промышленного производства в Мордовии.
  • Глава Мордовии Артем Здунов доложил президенту, что собственные доходы регионального бюджета удалось нарастить в два раза.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил приличный уровень инвестиций и рост промышленного производства в республике.
Глава государства в понедельник принял Здунова в Кремле. В ходе встречи глава Мордовии доложил президенту, что собственные доходы регионального бюджета удалось нарастить в два раза.
"У вас инвестиции в приличном состоянии находятся, рост промышленного производства, восстанавливается сельское хозяйство. Это результат, конечно. В финансах тоже", - сказал Путин.
Владимир ПутинРоссияАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
