Путин отметил рост промышленного производства Мордовии

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил приличный уровень инвестиций и рост промышленного производства в республике.
Глава государства в понедельник принял Здунова в Кремле. В ходе встречи глава Мордовии доложил президенту, что собственные доходы регионального бюджета удалось нарастить в два раза.
"У вас инвестиции в приличном состоянии находятся, рост промышленного производства, восстанавливается сельское хозяйство. Это результат, конечно. В финансах тоже", - сказал Путин.