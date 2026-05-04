Глава Мордовии Здунов рассказал Путину об экономических успехах региона - РИА Новости, 04.05.2026
13:32 04.05.2026 (обновлено: 15:24 04.05.2026)
Здунов доложил Путину о росте производства и зарплат в Мордовии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Мордовии доложил президенту о росте валового регионального продукта.
  • Его удалось достичь благодаря пятилетней программе социально-экономического развития.
  • Ее реализовали, создав особую экономическую зону.
  • Среди нерешенных вопросов остаются проблемы с жильем, социальной инфраструктурой и уровнем рождаемости.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле главу Мордовии Артема Здунова, который доложил президенту о региональных экономических показателях.
"Валовой региональный продукт вырос на три процента, как и индекс промышленного производства. Это по прошлому году. А в целом за пять лет ВРП вырос на 17 процентов, индекс промышленного производства — на 34 процента", — рассказал он.
По его словам, этого удалось достичь благодаря пятилетней программе социально-экономического развития. Ее реализовали, создав особую экономическую зону. Деловая активность при этом выросла на десять процентов, а вместе с тем увеличилось число предпринимателей и поднялась зарплата в промышленности.
Глава государства, со своей стороны, похвалил успехи в приведении в порядок местного бюджета, снижении долговой нагрузки региона и повышении собственных доходов.
"У вас инвестиции в приличном состоянии находятся, рост промышленного производства, восстанавливается сельское хозяйство. Это результат, конечно. В финансах — тоже", — добавил Путин.
Среди нерешенных вопросов Здунов назвал проблемы с жильем для молодых, социальной инфраструктурой и приведением дорог в нормативное состояние. Путин, в свою очередь, указал на несколько сниженный уровень рождаемости, чем в целом по стране.
"Я понимаю, что здесь много очень составляющих. Это такой показатель, который обобщает многие вещи: социальные вопросы, здравоохранение. Но вы занимаетесь этим всем", — подытожил президент.
По его словам, в целом работа в регионе поставлена. Глава государства выразил уверенность, что руководство республики будет решать поставленные задачи, призвал прислушиваться к избирателям и пожелал успехов на предстоящих выборах. Они пройдут в единый день голосования 20 сентября.
РоссияАртем ЗдуновВладимир ПутинРеспублика МордовияЭкономикаОбществоДемографияЖилье
 
 
