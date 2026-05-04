МОК приостановил деятельность специальной комиссии по киберспорту - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
16:15 04.05.2026 (обновлено: 16:17 04.05.2026)
МОК приостановил деятельность специальной комиссии по киберспорту

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет приостановил деятельность специальной комиссии по киберспорту.
  • Президент МОК Кирсти Ковентри сообщила, что будет лично отвечать за это направлению.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил деятельность специальной комиссии по киберспорту, сообщает агентство Киодо.
По информации источника, работа комиссии была остановлена в воскресенье. Подчеркивается, что в конце января президент МОК Кирсти Ковентри направила членам комиссии письмо, в котором сообщила, что будет лично отвечать за вопрос киберспорта, и отметила необходимость более целостного подхода, строго соответствующего общей стратегии олимпийского движения.
Комиссия МОК по киберспорту была создана в сентябре 2023 года. В октябре 2025-го организация объявила о прекращении сотрудничества с Саудовским олимпийским и паралимпийским комитетом (SOPC) и Фондом Кубка мира по киберспорту (EWCF) по организации первых Олимпийских киберспортивных игр в 2027 году в Саудовской Аравии.
