Президента федерации футбола Сызрани внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 04.05.2026
15:48 04.05.2026 (обновлено: 15:54 04.05.2026)
© Фото : Самарская областная федерация футбола
Президент федерации футбола города Сызрань Александр Кочененко
Президент федерации футбола города Сызрань Александр Кочененко. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент федерации футбола города Сызрань Александр Кочененко внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Кочененко были опубликованы на сайте в воскресенье вечером. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стала помощь президента федерации в проведении Кубка Сызранской епархии в июле 2025 года, где приняли участие ветераны СВО, а также участие Кочененко в "Разговорах о важном" в детском футбольном центре "Сызрань-2003" в марте 2026 года, где также присутствовали ветераны.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
