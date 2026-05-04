Минобороны: Россия рассчитывает на перемирие со стороны Украины 8 и 9 мая - РИА Новости, 04.05.2026
20:20 04.05.2026 (обновлено: 21:36 04.05.2026)
Минобороны: Россия рассчитывает на перемирие со стороны Украины 8 и 9 мая

CC0 / Rakoon /
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия объявила перемирие на 8–9 мая в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне.
  • Минобороны РФ выразило надежду, что украинская сторона последует примеру России и также объявит перемирие.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру России и тоже объявит перемирие 8-9 мая, заявило в понедельник Минобороны РФ.
В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина 8–9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
"Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", - говорится в сообщении.
В заявлении также говорится, что ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы.
Население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств, как отметили в оборонном ведомстве, предупреждены о необходимости своевременно покинуть город.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраинаОбществоДень Победы — 2026
 
 
