Минобороны: Россия рассчитывает на перемирие со стороны Украины 8 и 9 мая

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру России и тоже объявит перемирие 8-9 мая, заявило в понедельник Минобороны РФ.

В соответствии с решением президента РФ Владимира Путина 8–9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

"Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", - говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева , если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы.