18:30 04.05.2026 (обновлено: 18:45 04.05.2026)
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6.
  • Толчки ощущались в Мехико, где сработала сейсмическая тревога.
МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло на юге Мексики, толчки ощущались в столице страны.
"Толчки магнитудой 6 произошли... в штате Оахака в 09.19 (18.19 мск - ред.)... на глубине 10 километров", - сообщила сейсмологическая служба страны.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Мехико сработала сейсмическая тревога, в центре города ощущались толчки.
