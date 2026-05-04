В Мексике произошло землетрясение

МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло на юге Мексики, толчки ощущались в столице страны.
"Толчки магнитудой 6 произошли... в штате Оахака в 09.19 (18.19 мск - ред.)... на глубине 10 километров", - сообщила сейсмологическая служба страны.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Мехико сработала сейсмическая тревога, в центре города ощущались толчки.