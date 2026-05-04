Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать группу по развитию ядерных технологий в медицине - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 04.05.2026 (обновлено: 16:40 04.05.2026)
Путин поручил создать группу по развитию ядерных технологий в медицине

Путин поручил создать рабочую группу по развитию ядерных технологий в медицине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины.
  • В состав рабочей группы войдут представители Минздрава России, Минпромторга РФ, Минобрнауки РФ, РАН, "Росатома", "Курчатовского института".
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учёными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить создание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины, предусмотрев включение в состав этой рабочей группы представителей Минздрава России, Минпромторга РФ, Минобрнауки РФ, федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", Госкорпорации "Росатом", федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", - говорится в документе.
Срок исполнения - 1 июля 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Ядерные технологии "Буревестника" будут использовать в лунной программе
29 октября 2025, 14:59
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала