Путин поручил создать группу по развитию ядерных технологий в медицине

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины.

Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учёными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.