Путин поручил создать группу по развитию ядерных технологий в медицине

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учёными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить создание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины, предусмотрев включение в состав этой рабочей группы представителей Минздрава России, Минпромторга РФ, Минобрнауки РФ, федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", Госкорпорации "Росатом", федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", - говорится в документе.
Срок исполнения - 1 июля 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
