Эстонская турфирма предлагает поездки к границе с Россией на День Победы

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Эстонский туроператор Hansareisid организовал на 9 мая экскурсионные поездки в Нарву и приграничные с Россией районы, чтобы желающие могли стать свидетелями празднования Дня Победы, сообщает эстонская газета Postimees.

Как подчеркивает газета Postimees со ссылкой на канцлера по вопросам культурного разнообразия Эстонии Эду Сильберг, министерство культуры республики не устанавливает правил для туроператоров относительно дат и маршрутов, Нарва всегда открыта для гостей. В нарвском отделении полиции также отметили, что в предыдущие годы обстановка в Нарве 9 мая оставалась спокойной.