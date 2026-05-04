18:18 04.05.2026 (обновлено: 18:21 04.05.2026)
Эстонская турфирма предлагает поездки к границе с Россией на День Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстонский туроператор Hansareisid организовал экскурсионные поездки в Нарву на 9 мая.
  • Туроператор предлагает два тура, в рамках которых можно увидеть празднование Дня Победы по обе стороны границы.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Эстонский туроператор Hansareisid организовал на 9 мая экскурсионные поездки в Нарву и приграничные с Россией районы, чтобы желающие могли стать свидетелями празднования Дня Победы, сообщает эстонская газета Postimees.
"Мы направляемся в Нарву, чтобы увидеть празднование Дня Победы по обе стороны границы. Заодно заглянем на мероприятия, посвященные Дню Европы", - комментирует поездку один из организаторов тура Марко Кальдура.
Всего компания предлагает два тура. Один из них называется "День Победы в Нарве и на границе с Россией", его стоимость начинается от 80 евро. Как отмечает газета со ссылкой на описание тура, в советское время 9 мая было одним из важнейших праздников и в восточных регионах Эстонии традиция отмечать это праздник сохранилась. Второй тур в свою очередь предлагает посетить сохранившиеся советские памятники и возможность заглянуть на российскую сторону, где, как утверждается, можно увидеть танк и дирижабли разведки.
Как подчеркивает газета Postimees со ссылкой на канцлера по вопросам культурного разнообразия Эстонии Эду Сильберг, министерство культуры республики не устанавливает правил для туроператоров относительно дат и маршрутов, Нарва всегда открыта для гостей. В нарвском отделении полиции также отметили, что в предыдущие годы обстановка в Нарве 9 мая оставалась спокойной.
