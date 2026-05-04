В нидерландском аэропорту нашли ядовитых лягушек

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Шесть лягушек-древолазов, чья кожа содержит смертельный яд, обнаружили в главном нидерландском аэропорту "Схипхол" под Амстердамом, сообщил в понедельник телеканал Шесть лягушек-древолазов, чья кожа содержит смертельный яд, обнаружили в главном нидерландском аэропорту "Схипхол" под Амстердамом, сообщил в понедельник телеканал AT5

« "В конце прошлого месяца таможенники сделали удивительное открытие в мусорном ведре возле туалета в зале вылета. В контейнере были обнаружены шесть ядовитых древесных лягушек", - сообщил телеканал.

Таможня подозревает, что лягушки были куплены в Нидерландах , а целью был их контрабандный вывоз за границу.

Ядовитые земноводные были обнаружены в туалете прямо рядом с пунктом досмотра.

Сотрудники таможни собрали лягушек в контейнеры и передали их в Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA), которое доставит их в специализированный приют для животных.