Рейтинг@Mail.ru
В нидерландском аэропорту нашли ядовитых лягушек - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 04.05.2026
В нидерландском аэропорту нашли ядовитых лягушек

AT5: 6 ядовитых лягушек-древолазов обнаружили в нидерландском аэропорту Схипхол

CC BY-SA 2.0 / Wilfried Berns / Phyllobates terribilisЛягушка-древолаз
Лягушка-древолаз - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
CC BY-SA 2.0 / Wilfried Berns / Phyllobates terribilis
Лягушка-древолаз . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В нидерландском аэропорту "Схипхол" обнаружили шесть лягушек-древолазов, чья кожа содержит смертельный яд.
  • Таможня подозревает, что лягушки были куплены в Нидерландах с целью их контрабандного вывоза за границу.
  • Лягушек передали в Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Шесть лягушек-древолазов, чья кожа содержит смертельный яд, обнаружили в главном нидерландском аэропорту "Схипхол" под Амстердамом, сообщил в понедельник телеканал AT5.
«
"В конце прошлого месяца таможенники сделали удивительное открытие в мусорном ведре возле туалета в зале вылета. В контейнере были обнаружены шесть ядовитых древесных лягушек", - сообщил телеканал.
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Германии женщина случайно отправила свою кошку по почте
2 декабря 2025, 20:56
Таможня подозревает, что лягушки были куплены в Нидерландах, а целью был их контрабандный вывоз за границу.
Ядовитые земноводные были обнаружены в туалете прямо рядом с пунктом досмотра.
Сотрудники таможни собрали лягушек в контейнеры и передали их в Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA), которое доставит их в специализированный приют для животных.
Ядовитые древесные лягушки опасны для человека из-за токсинов на коже: при контакте яд может вызвать паралич и даже остановку сердца.
Специалисты спасли сбежавшую кошку россиянки в Стамбульском аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Стамбульском аэропорту спасли сбежавшую кошку россиянки
2 ноября 2025, 23:59
 
В миреАмстердамНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала