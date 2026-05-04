В нидерландском аэропорту нашли ядовитых лягушек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В нидерландском аэропорту "Схипхол" обнаружили шесть лягушек-древолазов, чья кожа содержит смертельный яд.
- Таможня подозревает, что лягушки были куплены в Нидерландах с целью их контрабандного вывоза за границу.
- Лягушек передали в Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Шесть лягушек-древолазов, чья кожа содержит смертельный яд, обнаружили в главном нидерландском аэропорту "Схипхол" под Амстердамом, сообщил в понедельник телеканал AT5.
"В конце прошлого месяца таможенники сделали удивительное открытие в мусорном ведре возле туалета в зале вылета. В контейнере были обнаружены шесть ядовитых древесных лягушек", - сообщил телеканал.
Таможня подозревает, что лягушки были куплены в Нидерландах, а целью был их контрабандный вывоз за границу.
Ядовитые земноводные были обнаружены в туалете прямо рядом с пунктом досмотра.
Сотрудники таможни собрали лягушек в контейнеры и передали их в Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA), которое доставит их в специализированный приют для животных.
Ядовитые древесные лягушки опасны для человека из-за токсинов на коже: при контакте яд может вызвать паралич и даже остановку сердца.
